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09:46, 26 февраля 2024Ценности

Седокова показала фигуру в откровенном корсете

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица предстала на размещенных кадрах, сидя в кресле перед зеркалом с видеокамерой. Так, звезда запечатлела себя в белом корсете без бретелей и с глубоким декольте, которое обнажало часть ее груди.

В то же время исполнительница надела голубые джинсы, распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Кроме того, в качестве акцента выступал красный маникюр артистки.

Ранее в феврале бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенной одежде за десятки тысяч рублей и показала фото фанатам. Она позировала в облегающем черном платье-комбинации с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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