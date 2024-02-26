Седокова показала фигуру в откровенном корсете

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица предстала на размещенных кадрах, сидя в кресле перед зеркалом с видеокамерой. Так, звезда запечатлела себя в белом корсете без бретелей и с глубоким декольте, которое обнажало часть ее груди.

В то же время исполнительница надела голубые джинсы, распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. Кроме того, в качестве акцента выступал красный маникюр артистки.

Ранее в феврале бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенной одежде за десятки тысяч рублей и показала фото фанатам. Она позировала в облегающем черном платье-комбинации с глубоким декольте.