Российский полицейский изнасиловал мечтавшую стать криминалистом школьницу

В Щелково полицейский изнасиловал давшую ему второй шанс на свидание школьницу

В Подмосковном Щелково российского полицейского заподозрили в изнасиловании школьницы. Об этом в понедельник, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, полицейский познакомился с девушкой в одной из социальных сетей на почве обоюдного интереса к полиции: он уже служил, а она мечтала стать криминалистом. Первое свидание прошло неудачно, девушке не понравились манеры нового знакомого, но она согласилась после настойчивых просьб дать ему еще один шанс.

Пара встретилась на парковке у торгового центра, там мужчина запер школьницу в автомобиле каршеринга и надругался над ней. Позже он предлагал потерпевшей деньги за молчание, но та отказалась и обратилась в полицию.

25 декабря сообщалось, что в Москве осудили мужчину за расправу над школьницами в парке «Лосиный остров» в 1989 году.