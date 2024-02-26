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18:31, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский полицейский изнасиловал мечтавшую стать криминалистом школьницу

В Щелково полицейский изнасиловал давшую ему второй шанс на свидание школьницу

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Подмосковном Щелково российского полицейского заподозрили в изнасиловании школьницы. Об этом в понедельник, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, полицейский познакомился с девушкой в одной из социальных сетей на почве обоюдного интереса к полиции: он уже служил, а она мечтала стать криминалистом. Первое свидание прошло неудачно, девушке не понравились манеры нового знакомого, но она согласилась после настойчивых просьб дать ему еще один шанс.

Пара встретилась на парковке у торгового центра, там мужчина запер школьницу в автомобиле каршеринга и надругался над ней. Позже он предлагал потерпевшей деньги за молчание, но та отказалась и обратилась в полицию.

25 декабря сообщалось, что в Москве осудили мужчину за расправу над школьницами в парке «Лосиный остров» в 1989 году.

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      Владимир Седов
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