Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

Российского миллиардера Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве

Российские силовики задержали владельца челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает издание 74.ru.

По данным издания, российский миллиардер задержан по делу о мошенничестве. Акции трех принадлежавших предпринимателю заводов переданы государству. Речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате, «Кузнецких ферросплавах» и Серовском заводе ферросплавов.

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

13 февраля Генеральная прокуратура выступила с требованием передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината. Отмечается, что приватизация, проведенная в 1990-е годы, была незаконной.