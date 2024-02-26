Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:08, 26 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

Российского миллиардера Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Российские силовики задержали владельца челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает издание 74.ru.

По данным издания, российский миллиардер задержан по делу о мошенничестве. Акции трех принадлежавших предпринимателю заводов переданы государству. Речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате, «Кузнецких ферросплавах» и Серовском заводе ферросплавов.

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

13 февраля Генеральная прокуратура выступила с требованием передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината. Отмечается, что приватизация, проведенная в 1990-е годы, была незаконной.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      Жителей нескольких российских районов предупредили о падении обломков ракеты

      Глава Республиканской партии назвала дату ухода с поста из-за давления Трампа

      Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

      В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше