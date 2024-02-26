СК возбудит уголовное дело из-за осквернения памятника герою ВОВ в Молдавии

Глава СК поручил возбудить дело за осквернение могилы участника ВОВ в Кишиневе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника герою Великой Отечественной войны (ВОВ) Андрею Колбинскому в Кишиневе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, ранее в СМИ появилась информация о разрушении обелиска, установленного на могиле участника ВОВ. Утоняется, что гранитную плиту, которая была установлена сослуживцами офицера, сорвали с постамента.

О произошедшем в субботу, 24 февраля, сообщил председатель национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. Ранее посольство России в Молдавии уже потребовало найти и наказать вандалов, осквернивших памятник Колбинскому.

