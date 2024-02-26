Сообщение о пришедшем в запустение Приморском парке в Мариуполе не подтвердилось

Сообщение об уничтожении вековых деревьев в парке Мариуполя не подтвердилось

Сообщение о том, что российские власти испортили Приморский парк в Мариуполе, о чем заявил экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, не подтвердилось.

Андрющенко утверждал, что в парке уничтожены вековые деревья, все закатано в асфальт. Бывший чиновник также опубликовал кадры, на которых видно общее запустение.

Российские власти, напротив, занялись восстановлением парка. Андрющенко опубликовал видео со времен, когда в парке только проводились работы по реконструкции. Основная часть Приморского парка десятилетиями была заброшена. В сентябре 2023 года сообщалось, что Подмосковье оказало содействие в восстановлении парка. Так, строители восстановили памятники «Воинам-освободителям» и «Бронекатер», запустили газ к Вечному огню, проложили широкую пешеходную аллею к морю и сделали смотровую площадку. В то же время Андрющенко заявляет, что все дорожки в парке теперь ведут в мечеть, однако проход был и раньше, что можно увидеть на публикуемых местными жителями видео.

Также в Приморском парке появились новые смотровые площадки и зоны отдыха. Изменения затронули и пляжную зону у набережной. Там специалисты обустраивают новые детские и спортивные площадки, монтируют комфортабельные кабинки для переодевания и душевые, проводят уличное освещение. Для безопасности отдыхающих будет установлено ограждение между пляжем и железнодорожными путями.

Помимо прочего, в городе восстанавливаются и другие парки — в частности, на сегодняшний день завершена реконструкция парка имени 50-летия Победы и Театрального сквера. «Также продолжается реконструкция Городского сада, парк "Родина" находится на этапе незавершенного строительства», — процитировали в мэрии слова главного менеджера по реконструкции парков и скверов МУП АГМ «Зеленстрой» Максима Жукова.

Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, масштабные работы по комплексному благоустройству самого большого общественного пространства в Мариуполе — Приморского парка — проходили на площади более 78 гектаров. Он также сообщил, что будут благоустроены 2,5-километровая набережная и пляж, расположенные рядом с парком.

Сообщения о вырубке деревьев в мариупольском парке и его запустении не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».