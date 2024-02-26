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13:30, 26 февраля 2024Экономика

Китай предупредили о критическом ущербе из-за попыток спасти свой рынок

Bloomberg: действия КНР на фондовом рынке могут нанести ему ущерб на долгие годы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aly Song / Reuters

Последние действия китайских властей, предпринимаемые для остановки падения фондового рынка, могут спровоцировать обратный эффект и уничтожить все позитивные достижения последних лет, окончательно подорвав доверие инвесторов. Об этом со ссылкой на экспертов предупредил Bloomberg.

Речь идет об ограничениях и даже временных запретах на работу так называемых квантовых фондов, которые принимают инвестиционные решения на основе алгоритмов с помощью искусственного интеллекта и сложных расчетов. Это отличает их от традиционных фондов, где решение остается за управляющими.

Удар по алгоритмической торговле позволил сократить продажи и укрепить фондовые индексы, однако, отмечает издание, торговый хаос, который воцарился на бирже, потряс ее участников. Фактически речь шла о прямом вмешательстве государства в торговлю, что ставит вопросы о том, насколько свободен рынок и стоит ли доверять ему деньги.

Международным инвесторам такие панические действия не нравятся, для них это может стать очередным поводом вкладываться в более надежные рынки, например, в японский и индийский, которые находятся на исторических максимумах.

Главный инвестиционный директор Dalma Capital Management Ltd Гэри Дуган заметил, что даже самые закаленные в боях инвесторы теперь задумались, стоит ли идти на такой риск.

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Ограничения Пекина носят неожиданно масштабный характер. От квантовых фондов требуют сообщать о стратегиях перед началом торгов, а далее их действия будут подвергаться тщательному анализу.

Власти создали группу по надзору за ценными бумагами, которая будет выносить предупреждения трейдерам, зарабатывающим на коротких продажах (речь идет о стратегии заработка на падении акций). Более того, в отдельных случаях эта группа ставила ограничения на продажи для крупных институциональных инвесторов. Шанхайская компания Semimartingale Private Fund Management называют такое решение самым большим «черным лебедем» в индустрии квантовых инвестиций.

Эксперты сходятся в том, что подобная политика в итоге заставит Пекин увеличивать расходы на поддержание фондового рынка, однако иностранные инвесторы начнут еще активнее выводить деньги.

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      Платон Щукин
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