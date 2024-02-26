Справившего нужду у памятника «Медный всадник» российского подростка задержали

В Петербурге задержали подростка, справившего нужду у памятника «Медный всадник»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнего подростка, справившего нужду у памятника «Медный всадник» на Сенатской площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодой человек подозревается в преступлении по статье 214 («Вандализм») УК РФ. Его доставили в отдел полиции. Поводом стал распространившийся в интернете ролик. На кадрах видно, как неизвестный справляет нужду у основания монумента. 25 февраля ролик выявили полицейские и в тот же день возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника герою Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишиневе.