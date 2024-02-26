Стали известны финансовые потребности Украины для победы

Guardian: страны Европы должны отправлять Киеву 10 процентов расходов на оборону

Европе необходимо отправлять примерно десять процентов расходов на оборону для помощи Украине ради победы страны в конфликте с Россией. О финансовых потребностях Украины для ведения боевых действий сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

«Примерно десять процентов расходов на оборону каждая страна [Европы] должна направить Украине, чтобы Киев победил», — приводятся в материале слова источника.

Кроме того, издание отмечает, что если США не продолжат предоставлять Украине военную помощь, то этот показатель для европейских стран возрастет до 20 процентов.

Также уточняется, что в Европе в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов для дополнительной помощи Киеву.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев научиться жить без «американского друга». По его словам, США могут стать «недоступны» для Европы в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа.