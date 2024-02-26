Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 26 февраля 2024Мир

Стали известны финансовые потребности Украины для победы

Guardian: страны Европы должны отправлять Киеву 10 процентов расходов на оборону
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европе необходимо отправлять примерно десять процентов расходов на оборону для помощи Украине ради победы страны в конфликте с Россией. О финансовых потребностях Украины для ведения боевых действий сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

«Примерно десять процентов расходов на оборону каждая страна [Европы] должна направить Украине, чтобы Киев победил», — приводятся в материале слова источника.

Кроме того, издание отмечает, что если США не продолжат предоставлять Украине военную помощь, то этот показатель для европейских стран возрастет до 20 процентов.

Также уточняется, что в Европе в краткосрочной перспективе хотят определить те фабрики, которые могут увеличить производство боеприпасов для дополнительной помощи Киеву.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев научиться жить без «американского друга». По его словам, США могут стать «недоступны» для Европы в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

      Избивавший несколько лет троих детей россиянин предстанет перед судом

      В Android добавили функции ИИ

      Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

      Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

      Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

      Обвиненная в неуплате налогов Лерчек призналась в любви к роскошным вещам

      Выигравший миллиард рублей россиянин еще не получил призовые деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше