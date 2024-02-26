В России отреагировали на резкое заявление МИД Великобритании в адрес Путина

Сенатор Джабаров: Великобритании не удастся заставить Путина изменить планы СВО

Великобритании не удастся заставить президента России Владимира Путина изменить планы специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на резкое заявление главы МИД королевства Дэвида Кэмерона в адрес российского лидера.

Думаю, что реагировать на заявление Кэмерона, бывшего премьер-министра, а ныне министра иностранных дел Великобритании, не нужно, потому что он этого недостоин. Человек, который немало сам напакостил в современном мире, когда возглавлял правительство Великобритании, теперь начинает нас поучать Владимир Джабаров российский сенатор

«Я думаю, что все эти поучения от различных западных лидеров начались после того, как полностью провалилось контрнаступление на Украине против российских частей и произошел разгром в Авдеевке. Теперь они пытаются перенести упор на такую дипломатическую панель, пытаясь с точки зрения различных больших политиков начать обвинять Россию в чем-то, призывать ее передумать, изменить свои планы по СВО», — сказал сенатор.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон резко высказался в адрес Владимира Путина. Он заявил, что западные страны должны указать российскому лидеру на его ошибку по поводу украинского конфликта. «Спустя два года Путин полагает, что он еще может одержать победу. Наша задача — доказать, что он неправ», — написал британский политик в социальной сети X (бывший Twitter).