Стилистка назвала подходящую для подарка россиянкам на 8 Марта одежду

Стилист Ломкова посоветовала подарить женщинам романтические платья на 8 Марта

«Лучший стилист Республики Башкортостан — 2023» Дарья Ломкова назвала подходящую для подарка россиянкам на 8 Марта одежду. Ее комментарий публикует РИАМО.

Специалистка посоветовала мужчинам преподнести женщинам романтические платья в соответствии с предпочтениями последних. Также удачным презентом станут кашемировые свитеры, пижамы, шарфы из мягкой ткани и брендовые платки, особенно красного цвета, отметила эксперт.

«Если хотите сделать необычный подарок, рассмотрите возможность приобретения ювелирного украшения. Серьги, браслет или ожерелье — выберите что-то соответствующее ее вкусу. Женщины очень любят аксессуары, которые дополняют их образы», — добавила собеседница издания.

Ранее в феврале стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. Так, актуальными в грядущих теплых сезонах окажутся многослойные наряды, а также предметы гардероба и аксессуары с изображением цветов.