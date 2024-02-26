Стюардесса лишилась работы, устроила дебош в дьюти-фри и попала на видео

La Repubblica: уволенная бортпроводница устроила дебош в дьюти-фри в Риме

Уволенная стюардесса устроила дебош в аэропорту Фьюмичино в Риме. Инцидент попал на видео, которое публикует итальянское издание La Repubblica.

По данным источника, прежде чем попасть на камеры видеонаблюдения женщина лишилась работы в авиакомпании Avion Express. На опубликованных кадрах видно, что разгневанная бортпроводница начала громить магазин беспошлинной торговли (дьюти-фри) и сбрасывать бутылки со стендов.

Женщина подскользнулась на разлитом алкоголе и упала на колени, но продолжила дебоширить. Как пишет издание, общий ущерб от ее действий составил 1,5 тысячи евро (150 тысяч рублей). Не уточняется, понесла ли стюардесса наказание.

Ранее бывшая стюардесса назвала товары, которые продаются в аэропортах по неоправданно высоким ценам. По ее словам, в авиагаванях определенно не стоит тратить деньги на еду и воду.

