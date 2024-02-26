В Москве звездного интернет-психолога приговорили за мошенничество

В Москве суд приговорил интернет-психолога Эль к 8 годам за мошенничество

В Москве суд приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к восьми с половиной годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Женщину признали виновной в совершении 16 афер. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал возместить компенсации морального вреда на сумму более 17 миллионов рублей.

По версии следствия, осужденная создала клуб, в который за взносы привлекала экспертов из различных областей. Она обещала им, что в будущем каждый получит по квартире от правительства Москвы. Таким образом ей удалось обмануть 16 человек и заполучить 17 миллионов рублей.

Ранее в Сахалинской области мошенники обманули психолога почти на четыре миллиона рублей по видеосвязи.