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17:43, 26 февраля 2024Силовые структуры

В Москве звездного интернет-психолога приговорили за мошенничество

В Москве суд приговорил интернет-психолога Эль к 8 годам за мошенничество

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к восьми с половиной годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Женщину признали виновной в совершении 16 афер. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал возместить компенсации морального вреда на сумму более 17 миллионов рублей.

По версии следствия, осужденная создала клуб, в который за взносы привлекала экспертов из различных областей. Она обещала им, что в будущем каждый получит по квартире от правительства Москвы. Таким образом ей удалось обмануть 16 человек и заполучить 17 миллионов рублей.

Ранее в Сахалинской области мошенники обманули психолога почти на четыре миллиона рублей по видеосвязи.

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      Варвара Митина
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