Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:17, 19 декабря 2023Силовые структуры

Аферисты обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи

На Сахалине мошенники обманули психолога на 4 млн рублей по видеосвязи

Фото: Unsplash

В Сахалинской области мошенники обманули психолога почти на четыре миллиона рублей по видеосвязи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Неизвестная женщина позвонила 37-летней местной жительнице и представилась сотрудницей банка, после этого она спросила про заявки на смену номера и кредит. Психолог заявила, что таких заявок не подавала. Тогда «сотрудница банка» сообщила, что женщина стала жертвой мошенников, поэтому ей нужно срочно самой оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Пострадавшая знала о таких схемах обмана, но поверила аферистке, потому что она говорила с ней по видеосвязи. В результате женщина выполнила все, что ей говорили мошенники, и перевела им 3,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенник, выдавший себя в Telegram за народного артиста России Александра Буйнова, пытался выманить у директора музыканта деньги — десять тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

      В России появится мощный дрон для борьбы с НАТО на море

      В ЛНР заявили о росте числа наемников из Грузии и Польши в зоне спецоперации

      Россию снова не позвали на форум в Давосе

      Россиянин напал на школьницу во дворе дома и приставил к ее лицу нож

      Аферисты обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи

      Тренер посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса

      Раскрыта судьба наследства «Пухляша из клипа Little Big»

      В Пентагоне рассказали о дате окончания средств для Украины

      Раскрыты сроки перехода всех депутатов Госдумы на российские автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости