Аферисты обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи

На Сахалине мошенники обманули психолога на 4 млн рублей по видеосвязи

В Сахалинской области мошенники обманули психолога почти на четыре миллиона рублей по видеосвязи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Неизвестная женщина позвонила 37-летней местной жительнице и представилась сотрудницей банка, после этого она спросила про заявки на смену номера и кредит. Психолог заявила, что таких заявок не подавала. Тогда «сотрудница банка» сообщила, что женщина стала жертвой мошенников, поэтому ей нужно срочно самой оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Пострадавшая знала о таких схемах обмана, но поверила аферистке, потому что она говорила с ней по видеосвязи. В результате женщина выполнила все, что ей говорили мошенники, и перевела им 3,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенник, выдавший себя в Telegram за народного артиста России Александра Буйнова, пытался выманить у директора музыканта деньги — десять тысяч долларов.