Свыше 600 пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за непогоды

Свыше 600 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за сильного ветра

Свыше 600 пассажиров застряли в авиагавани Норильска из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар» в другие российские города — Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск.

«Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами в аэропортах проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале летевший в Новосибирск самолет российской авиакомпании «Сибирь» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Владивостока. Экипаж доложил о больном пассажире и принял решение следовать на аэродром Благовещенска.