Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:20, 26 февраля 2024Путешествия

Свыше 600 пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за непогоды

Свыше 600 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за сильного ветра

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

Свыше 600 пассажиров застряли в авиагавани Норильска из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар» в другие российские города — Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

«Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами в аэропортах проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале летевший в Новосибирск самолет российской авиакомпании «Сибирь» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Владивостока. Экипаж доложил о больном пассажире и принял решение следовать на аэродром Благовещенска.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Московский пенсионер повис на окне 12-го этаж и был спасен

      Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

      Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

      В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

      Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше