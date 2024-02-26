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11:36, 26 февраля 2024Путешествия

Летевший в Новосибирск пассажирский самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Новосибирск самолет сел в Благовещенске из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Новосибирск самолет российской авиакомпании «Сибирь» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Владивостока, в понедельник, 26 февраля. «Экипаж доложил о больном пассажире и принял решение следовать на аэродром Благовещенск», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что посадка воздушного судна в благовещенской авиагавани прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в феврале сразу пяти людям стало плохо на борту летевшего из Москвы в Якутск лайнера российской авиакомпании S7 Airlines. Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. В самолете оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

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      Фариза Бацазова
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