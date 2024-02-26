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20:24, 26 февраля 2024Силовые структуры

Легализовавший 10 тысяч иностранцев подполковник МВД России предстал перед судом

В Москве начался суд над экс-замглавы УВМ МВД за легализацию 10 тыс. иностранцев

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении
бывшего заместителя начальника Управления по вопросам миграции (УВМ) московского главка МВД России подполковника полиции Дмитрия Тахтаулова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, полицейский помог десяти тысячам иностранцев легализоваться в России, получив за свои услуги денежное вознаграждение.

Параллельно Генпрокуратура подала в Преображенский суд столицы иск о конфискации имущества Тахтаулова и его родственников. В надзорном ведомстве считают, что активы полицейского были приобретены на доходы, полученные преступным путем. Среди подлежащего изъятию в доход государства: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.

Преступная деятельность подполковника была пресечена в ноябре 2022 года.

31 января сообщалось, что бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося обысками в особняке с золотым унитазом, будут судить по уголовному делу о создании преступного сообщества и взяточничестве в Карачаево-Черкесской Республике. По данным следствия, не позднее 2013 года гаишник с подчиненными создал преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Всего они получили 101 взятку на 21,8 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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