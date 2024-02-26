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19:15, 26 февраля 2024Культура

Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру

Тимоти Шаламе заявил, что «Темный рыцарь» подтолкнул его к решению стать актером
Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актер Тимоти Шаламе рассказал, какое влияние оказал кинокомикс «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана на его карьеру. Об этом он рассказал в беседе с The New York Times.

По словам Шаламе, его коллега Леонардо Ди Каприо посоветовал ему не сниматься в фильмах о супергероях и не употреблять наркотики. «Я соблюдаю оба совета! Но фильм, который подтолкнул меня к актерству, — это супергеройский фильм, "Темный рыцарь". Если бы был великолепный сценарий и великолепный режиссер, то я подумал бы об этом [сняться в супергеройском кино]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бюджет фильма канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» составил 190 миллионов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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