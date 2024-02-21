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18:55, 21 февраля 2024Культура

Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

Variety: бюджет фильма «Дюна: Часть вторая» составил 190 миллионов долларов

Кадр: Фильм «Дюна»

Бюджет фильма канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» составил 190 миллионов долларов. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что, по мнению аналитиков, картина станет коммерческим победителем, если повторит результаты первого фильма. «Если фильм понравится зрителям и критикам, то у него будет выдающееся начало», — сказал Дэвид А. Гросс из консалтинговой компании Franchise Entertainment Research.

Ожидается, что научно-фантастический эпос соберет не менее 60-80 миллионов долларов за первый уикенд на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что американскую актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры за закрытый наряд, который она надела на премьеру «Дюны 2». 27-летняя артистка, исполнившая в картине роль принцессы Алии Атрейдес, пришла на показ в закрытом белом платье от Dior и покрывающем голову платке, который напомнил пользователям сети мусульманский головной убор.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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      Варвара Кошечкина
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