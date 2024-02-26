Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

The Guardian: поезд с 53 вагонами проехал 70 километров без машиниста

В Индии поезд с 53 вагонами проехал 70 километров без машиниста. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел после остановки на союзной территории Джамму и Кашмир. Когда машинист и его помощник вышли на станции, состав начал самопроизвольно двигаться по склону и постепенно разогнался до 100 километров в час.

Чтобы предотвратить аварию, все железнодорожные переезды на пути следования поезда были закрыты. Состав удалось остановить при помощи деревянных блоков, положенных на рельсы. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

Индийская железнодорожная компания Indian Railways начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии машинист электрички, следовавшей по маршруту из Бонна в Вупперталь, не заметил в салоне пассажиров и проехал без остановок до депо.