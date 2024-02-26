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20:59, 26 февраля 2024Из жизни

Поезд проехал без машиниста 70 километров и попал на видео

The Guardian: поезд с 53 вагонами проехал 70 километров без машиниста

В Индии поезд с 53 вагонами проехал 70 километров без машиниста. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел после остановки на союзной территории Джамму и Кашмир. Когда машинист и его помощник вышли на станции, состав начал самопроизвольно двигаться по склону и постепенно разогнался до 100 километров в час.

Чтобы предотвратить аварию, все железнодорожные переезды на пути следования поезда были закрыты. Состав удалось остановить при помощи деревянных блоков, положенных на рельсы. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

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Индийская железнодорожная компания Indian Railways начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии машинист электрички, следовавшей по маршруту из Бонна в Вупперталь, не заметил в салоне пассажиров и проехал без остановок до депо.

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      Олег Парамонов
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