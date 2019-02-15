Поезд промчался весь путь без остановок и напугал пассажиров

В Германии машинист электрички, следовавшей по маршруту из Бонна в Вупперталь, не заметил в салоне пассажиров и проехал без остановок до депо. Об этом пишет информационный портал Deutsche Welle.

Инцидент произошел утром в понедельник, 11 февраля. Пассажиры сели в междугородную электричку и спустя некоторое время заметили, что поезд проезжает без остановок все железнодорожные станции. Они пытались связаться с машинистом, нажимали на кнопки экстренной связи и даже срывали стоп-кран, однако электричка не останавливалась.

Только когда они сообщили о происходящем представителям полиции, поезд совершил экстренную остановку недалеко от Кельна. Позднее выяснилось, что машинист направлялся в депо, и до отправления из Бонна он неоднократно объявлял, что электричка не следует по маршрутной программе.

Путешественники не услышали объявлений машиниста, который, в свою очередь, не заметил зашедших в поезд пассажиров. По данным издания, в случаях отклонения от маршрута на электричке написано «служебная поездка», однако в этот раз высветилась надпись «футбол».

Транспортная компания National Express прокомментировала случившееся. По их версии, инцидент произошел из-за неисправности в информационной системе.

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