Парикмахер без спроса постриг пассажирку автобуса и был арестован

В Китае пожилой мужчина отрезал волосы спящей пассажирке в автобусе и был арестован. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в Гонконге в воскресенье, 13 января. По словам очевидца, 65-летнего пассажира очень раздражала прическа типа конский хвост сидевшей на следующем ряду перед ним девушки. Ее волосы были настолько длинными, что доставали до его колен. В итоге мужчина достал из сумки ножницы и отрезал несколько сантиметров волос. Собеседник издания отметил, что пассажир не выглядел пьяным.

Свидетели случившегося попросили мужчину остановиться и разбудили девушку. Остриженная пассажирка разозлилась и заплакала. Водитель вызвал полицию. Виновник переполоха попытался сбежать на ближайшей остановке, но пассажиры ему не позволили.

Через несколько остановок полицейские арестовали мужчину по подозрению в нанесении телесного повреждения. Остальным пассажирам, которых было примерно сто человек, пришлось пересесть на другой автобус. Арестованный заявил полицейским, что работает парикмахером-стилистом, поэтому всегда имеет при себе ножницы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!