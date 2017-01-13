Журналисту «Дождя» отрезали «украинский чуб»

Видео: Леха Суслин / YouTube

Журналист «Дождя» Владимир Роменский в знак протеста против запрета ретрансляции телеканала на территории Украины лишился чуба, который сам он назвал украинским. Видеозапись его обращения размещена на YouTube.

«Свобода слова», — сказал Роменский после того, как ему отрезали эту часть волос.

12 января украинские власти обязали провайдеров в течение месяца прекратить вещание «Дождя». Причина блокировки — непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, трансляция российской рекламы, а также «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора», обнаруженная в фильмах «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».