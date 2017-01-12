Отрезавшие неформалу волосы новосибирские подростки попали под следствие

В Новосибирске возбудили уголовное дело против подростков, избивших знакомого и отрезавших ему волосы. Об этом сообщается в четверг, 12 января, на сайте областного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 7 января. Два несовершеннолетних молодых человека встретили на улице 18-летнего знакомого неформала. Они побили его и срезали ножом с головы волосы. Происходящее снималось на видео, которое позднее было выложено на YouTube и привлекло внимание следователей.

После проверки записи с издевательствами возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). О каких-либо мерах пресечения в отношении подростков не сообщается.

Отрезавший волосы знакомому подросток позднее рассказал, что знаком с жертвой со школы, а нож носит с собой для хозяйственно-бытовых дел, передает kp.ru. «Мы не отморозки, я конечно понимаю, что, судя по видео, о нас складывается такое впечатление. Но это не так. Сглупили. Сделали необдуманный поступок, но теперь к нам пришло осознание, что мы не правы», — заявил молодой человек.