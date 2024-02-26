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21:03, 26 февраля 2024Мир

Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

Трамп пообещал закрыть границу США и депортировать нелегалов после переизбрания

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал после своего переизбрания в 2024 году немедленно закрыть границу США и депортировать нелегальных мигрантов. О своих планах бывший американский лидер рассказал в соцсети Truth Social.

«Когда я буду вашим президентом, мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение и в первый же день начнем крупнейшую в американской истории операцию по депортации нелегальных преступников», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет вернуть уважение мирового сообщества к Соединенным Штатам. «За 3,5 года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой и разрушениями. США больше не уважают в мире из-за некомпетентности Байдена», — подчеркнул он.

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      Глеб Бажуткин
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