Трамп пообещал немедленно закрыть границу США после переизбрания

Трамп пообещал закрыть границу США и депортировать нелегалов после переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал после своего переизбрания в 2024 году немедленно закрыть границу США и депортировать нелегальных мигрантов. О своих планах бывший американский лидер рассказал в соцсети Truth Social.

«Когда я буду вашим президентом, мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение и в первый же день начнем крупнейшую в американской истории операцию по депортации нелегальных преступников», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет вернуть уважение мирового сообщества к Соединенным Штатам. «За 3,5 года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой и разрушениями. США больше не уважают в мире из-за некомпетентности Байдена», — подчеркнул он.