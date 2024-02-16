Трамп пообещал в случае победы на выборах вернуть уважение других стран к США

Трамп пообещал в случае победы на выборах вернуть уважение к США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах в 2024 году он сможет добиться того, чтобы страны вновь начали уважать Соединенные Штаты. Об этом политик рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.

«За 3,5 года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой и разрушениями. США больше не уважают в мире из-за некомпетентности Байдена», — отметил он.

Дональд Трамп подчеркнул, что лишь ему будет под силу привнести мир, процветание и стабильность, а Штаты снова будут уважать и бояться.

Ранее Трамп заявил, что еще до истечения срока президентства действующего американского лидера Джо Байдена может начаться третья мировая война. По его словам, Байдена не уважают. Над политиком смеются во всем мире, поскольку он не справляется со своими обязанностями.

Ранее экс-лидер США заявил, что в случае своего переизбрания первым делом планирует закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов.