69-я параллель
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17:41, 26 февраля 202469-я параллель

Ученые предупредили о радиационной опасности из-за одного природного явления

Ученые из КНР предупредили, что потепление в Арктике может высвобождать радон

Фото: Unsplash

Из-за известного как арктическое усиление природного явления — то есть ускоренного потепления в арктических регионах — местным жителям может угрожать радиационная опасность. Об этом предупредили ученые Северо-восточного университета лесного хозяйства в КНР, их заявление приводит портал ОСН.

По данным ученых, опасность заключается в том, что в регионе ускоренными темпами тает вечная мерзлота, в которой скрыты залежи различных соединений, в том числе и радиоактивного газа радона. После того, как газ высвободится, он, благодаря своей летучести, может проникать в жилые дома, построенные на мерзлоте.

Отмечается, что, помимо радона, из мерзлоты может выделяться и такое соединение как метилртуть — вещество, превосходящее по своей токсичности саму ртуть.

Ранее сообщалось, что у берегов российского региона зафиксировали невидимые глазу 50-метровые волны.

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      Марк Леонов
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