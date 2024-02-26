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23:09, 26 февраля 2024Бывший СССР

Украинского депутата арестовали по подозрению в краже нефти

Депутат Пашинский арестован на Украине по подозрению в краже нефти на $26,6 млн

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в краже нефти экс-депутату Верховной Рады, бывшему и. о. руководителя администрации украинского президента Сергею Пашинскому. Его отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272 миллионов гривен (7,08 миллиона долларов), об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Помимо Пашинского, в хищении нефтепродуктов на общую сумму 1 миллиард гривен (примерно 26,6 миллиона долларов) обвиняется ряд других фигурантов. Изначально прокуратура запрашивала для экс-депутата залог в качестве альтернативы аресту в размере почти 300 миллионов гривен (7,81 миллиона долларов).

Ранее в сети появилась запись матерной ругани Сергея Пашинского в адрес бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Кроме того, на записи экс-депутат раскритиковал украинский народ.

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      Александра Синицына
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