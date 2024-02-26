Появилась запись матерной ругани бывшего депутата Рады в адрес Залужного

В сети появилась запись ругани экс-депутата Рады Пашинского в адрес Залужного

В сети появилась запись матерной ругани экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в адрес бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Материалами поделилось агентство УНИАН в Telegram.

«Так вот, к чему я это все веду. Я, наверное, после Нового года встречусь с ним, с Залужным. Я ему, су*а, я его вы**у. Ну, я ему мозги прочищу», — сказал политик в разговоре с активистом Мирославом Гаем.

Кроме того, Пашинский раскритиковал украинский народ. «Я давно в этом бизнесе. Это всегда будут решать не британцы, не американцы и не [президент России Владимир] Путин. Е*аный украинский народ. Они мне, вот эти базары их», — сказал экс-депутат.

В октябре 2022 года Пашинский в беседе с российскими пранкерами высказался о контроле властями США над всеми операциями ВСУ и о Крымском мосте. Он также сообщил, что Киев готовит ряд военных операций на территории России.

