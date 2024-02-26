Умер звезда «Капитана Марвел»

Звезда фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет

Канадский актер, звезда фильмов «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери» Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет после продолжительной тяжелой болезни. Об этом рассказала семья артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что актер скончался в субботу, 24 февраля. «С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в сообщении его близких.

Перед смертью Митчелл пять с половиной лет боролся с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического склероза).

Всего в фильмографии актера насчитывалось более 25 проектов. В частности, он снялся в сериалах «Анатомия страсти» и «C.S.I. Место преступления».

Ранее ушел из жизни актер Ричард Франклин, известный по сериалам «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто». Он скончался в возрасте 87 лет.