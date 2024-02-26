Уролог предупредил мужчин о главной причине импотенции

Заболевания сосудов и сердца, а также высокое артериальное давление являются главными причинами импотенции. Об этом мужчин предупредила уролог Рене Малик, пишет Men's Health.

Малик объяснила, что при возбуждении в организме вырабатывается оксид азота, который расслабляет мышцы и расширяет артерии, благодаря этому усиливается приток крови к половому члену. По мере наполнения оболочка пениса расширяется, тем самым сжимая вены и задерживая кровь. Однако, если у мужчины есть проблемы с сосудами или артериальным давлением, процесс нарушается и возникают симптомы эректильной дисфункции, предупреила уролог.

На самом деле болезни сосудов могут повлиять на ваш пенис раньше, чем на какую-либо другую часть тела, например, на сердце. Это объясняется тем, что артерии полового члена значительно меньше, чем артерии, ведущие к сердцу Рене Малик уролог

Малик отметила, что эректильная дисфункция также может возникать из-за «венозной утечки». По ее словам, при таком состоянии кровь поступает в половой член, но не задерживается, так как вены не сжимаются. «Таким образом, у вас возникает хорошая эрекция, но она очень быстро проходит», — объяснила Малик.

Уролог подчеркнула, что не существует специальной терапии для лечения этих проблем с потенцией. Однако, по ее словам, положительный эффект дают любые меры, которые улучшают общее состояние здоровья: диета, спорт, профилактика и лечение болезней сосудов и сердца.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление пива ведет к импотенции. По его словам, напиток вредит мужской потенции и здоровью из-за содержания в нем солей тяжелых металлов.