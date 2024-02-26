Успенская назвала предателями покинувших Россию артистов
Певица Любовь Успенская раскритиковала людей, которые покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с MK.RU она назвала уехавших артистов предателями, которые хотят спасти свои деньги.
По мнению певицы, «народ потерял ориентиры». «Не так давно люди стали жить лучше, ездить за границу. Но сегодня есть негодяи, которые заработали миллионы и миллиарды, уехали из страны, не потому, что у нас в стране нет свободы слова, как я уезжала, когда-то из России в 70-х годах, когда диктатура была», — заявила Успенская.
Она также отметила, что уезжала из страны «со 100 долларами в кармане» в поисках свободы. «А сегодня уезжают из России те негодяи и предатели, которые едут не за свободой. Они едут спасать свои инвестиции и недвижимость, предают страну», — добавила она.
Ранее Любовь Успенская рассказала, что вскоре получит российский паспорт. Она поделилась опытом прохождения экзамена по русскому языку. Получить гражданство РФ артистка, родившаяся на Украине, решила вместе с дочерью. Тест на знание русского языка они проходили наряду с представителями ближнего зарубежья.