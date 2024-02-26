В Австрии признали усиление информационной кампании против России

Кнайсль: информационная кампания против России усилилась перед выборами

Информационные кампании Запада против России усилились в преддверии выборов главы государства, признала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства, ожидает ли она западных информационных кампаний по дискредитации выборов президента России, Кнайсль отметила, что против Москвы идет «постоянная информационная кампания на всех мыслимых уровнях». По ее словам, подобное наблюдается на протяжении многих лет, однако усиливается перед выборами главы государства.

«Я желаю всем лицам, ответственным за эти выборы как на уровне муниципалитетов, так и на уровне федеральных властей, хорошо справиться», — сказала она.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы президента России «больше чем достаточно».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они состоятся в трехдневном формате.