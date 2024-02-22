Глава ЦИК заявила о финансируемых ЦРУ и МИ-6 желающих дискредитировать выборы

Памфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы финансируют ЦРУ и МИ-6

Желающих дискредитировать выборы президента России «больше чем достаточно». Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова в ходе выступления в лектории Российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

По ее словам, в направлении дискредитации голосования очень активно работают уехавшие за рубеж релоканты. «ЦРУ, МИ-6, там [на Западе] многие службы финансируют их, натаскивают одну часть на то, чтобы устраивали провокации на зарубежных участках, других заставляют приезжать в Россию для того, чтобы серию провокаций они осуществляли, срывая выборы, дезорганизуя работу комиссии», — заявила Памфилова.

О том, что уехавшие за границу россияне начали работу по дискредитации голосования, Памфилова сообщила в ноябре 2023 года. Тогда она заявляла, что «подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы» президента.

В свою очередь, в январе 2024 года комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета также сообщила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы главы государства. По данным верхней палаты парламента, для попыток вмешательства в голосование используются иноагенты, подконтрольные Западу СМИ и НКО. В качестве примера сенаторы отметили активность издания «Голос Америки» (признано в России иностранным агентом), которое спонсируется правительством США.