В ЦИК заявили о попытке уехавших за границу россиян сорвать выборы президента

Памфилова: уехавшие из России начали работу по дискредитации выборов президента

Россияне, уехавшие за границу, начали работу по дискредитации предстоящих выборов президента. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что не хочет осуждать тех, кто покинул страну по разным причинам. «Но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы [президента]. И уже работают и там, и здесь [в России], "ждуны" осевшие не спят, просто затаились», — сказала Памфилова в рамках выступления на международной конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», которая проходит в МГУ.

Она добавила, что комиссия сталкивалась с похожими трудностями в 2020 году во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. По словам Памфиловой, систему ЦИК «пытались взорвать изнутри», но она выдержала. Детали попытки сорвать референдум председатель комиссии не раскрыла.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совфед должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 13 декабря верхняя палата парламента может объявить его точную дату.

15 ноября президент России Владимир Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов повысило уровень доверия граждан страны к выборам. По данным главы государства, в сентябре 2022 года 69 процентов респондентов заявили, что голосование в их регионе прошло в целом честно и без серьезных нарушений.