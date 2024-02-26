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20:43, 26 февраля 2024Россия

В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели трех человек при атаке дрона

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области атаковали автомобиль с помощью дрона-камикадзе. В результате нападения погибли три мирных жителя, пишет губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ атаковали автомобиль, в котором находились строители, на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава области.

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По словам губернатора, еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Скорая помощь доставила двух пострадавших мужчин в больницу №2 Белгорода. Еще одного пострадавшего госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

15 февраля Белгород был обстрелян украинской армией, в результате погибли 7 человек, 19 получили ранения. ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, под обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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