В Брюсселе начались столкновения протестующих фермеров с полицией

ТАСС: протестующие фермеры в Брюсселе попытались прорвать полицейское оцепление

Протестующие фермеры начали столкновение с полицией в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Столкновение аграриев и полиции произошло около Евроквартала Брюсселя, где проходит встреча министров сельского хозяйства Европейского союза (ЕС).

Как уточняет агентство, несколько десятков фермеров попытались прорвать полицейское оцепление и зайти в Евроквартал. Представители правопорядка применили против протестующих водометы, а также распылили слезоточивый газ.

Ранее протестующие фермеры в Польше заблокировали движение грузовиков на границе с Германией, сейчас движение возможно лишь для легковых машин. Отмечается, что аграрии планируют продолжать протест до обеда 26 февраля.