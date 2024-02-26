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16:06, 26 февраля 2024Мир

В Чехии заявили о планах Путина после победы на президентских выборах

Глава Чехии Павел: после победы на выборах Путин захочет контролировать Донбасс
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

После возможной победы на президентских выборах в марте 2024 года глава России Владимир Путин будет стремиться как минимум контролировать всю территорию Донбасса. О вероятных планах российского коллеги рассказал президент Чехии Петр Павел, его слова передает Czech Radio.

«Президент России Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей — полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом», — заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что Украина захочет восстановить полный контроль над территорией в границах 1991 года, добавив при этом, что военный конфликт на Украине «не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей».

При этом глава чешского государства подчеркнул, что России удалось мобилизовать военную промышленность, достигнув способности производить 150 танков и сотни тысяч боеприпасов в месяц, в то время как страны ЕС, по словам президента, за это время не произвели ни одного танка.

В то же время прямой конфликт России и НАТО Павел назвал маловероятным.

Ранее Петр Павел заявил, что Россия извлекла множество уроков из вооруженного конфликта с Украиной.

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      Елизавета Мытарева
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