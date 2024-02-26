В Днепропетровске неизвестные изрезали украинские флаги

УП: неизвестные в Днепропетровске изрезали флаги и символику Украины

В Днепропетровске неизвестные надругались над государственной символикой Украины и изрезали национальные флаги на аллее, посвященной павшим украинским военным. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП).

«Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там восемь камер наблюдения и горсовет поможет в защите», — рассказал военный медик и инициатор создания аллеи.

Отмечается, что это стало третьей подобной акцией на аллее. По факту случившегося уже направлено обращение в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее украинская модель снялась в фотосессии, для которой прикрыла интимные места национальной символикой Украины. Девушка позировала для журнала: на снимках ее грудь прикрыта шевронами в виде флагов Украины, а зона паха — шевроном с гербом государства.

