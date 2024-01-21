Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой

Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с флагами и гербом Украины

Украинская модель снялась в фотосессии, для которой прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

В соцсетях появились кадры с провокационной фотосессии модели Анастасии Митиной из Одессы. Девушка позировала для журнала: на снимках ее грудь прикрыта шевронами в виде флагов Украины, а зона паха — шевроном с гербом государства.

Пользователи интернета отреагировали на идею неоднозначно. Многие стали писать в комментариях оскорбления и ругательства и даже угрожать девушке физической расправой.

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