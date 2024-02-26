В ЕС объяснили необходимость учредить должность еврокомиссара по вооружению

Politico: ЕС не хватает сил предоставить новую помощь Украине

Европейскому союзу (ЕС) не хватает сил предоставить новую помощь Украине, поэтому для наращивания оборонной промышленности необходимо учредить должность еврокомиссара по вооружению. Об этом заявил генеральный директор Немецкого совета по международным отношениям и профессор Школы государственной политики Вилли Брандта Гунтрам Вольф в колонке для издания Politico.

По его словам, в Европе производство боеприпасов продолжает отставать, поскольку политические лидеры не ставили это в приоритет больше года после начала украинского конфликта. «Тем временем в США президенту Джо Байдену становится все труднее добиваться одобрения Конгрессом военной помощи Украине», — отметил аналитик.

Он также добавил, что ЕС в три раза больше России тратит на оборону, но при этом не показывает аналогичных темпов производства боеприпасов и отстает от Москвы. Среди причин исследователь называет бюрократичность процесса и их несовместимость вооружений разных стран Европы. Вольф объяснил, что должность еврокомиссара позволит преодолеть существующие трудности и организовать координированную помощь Украине.

Ранее в Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие. Об этом рассказала заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей.