В Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие

Зампред Европарламента Барлей предложила создать программу ядерных вооружений ЕС

Европейский союз (ЕС) может создать собственную программу ядерных вооружений. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel.

Барлей прокомментировала недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО. Она подчеркнула, что в настоящий момент за ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО, а в интересах США выполнять обязательства в этой сфере в рамках альянса.

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение [в ЕС] на пути к созданию общеевропейской армии», — заявила зампред ЕП. Она отметила, что процесс создания единой европейской армии займет время, но идею необходимо реализовать как можно скорее.

Политик добавила, что главными задачами для ЕС в сфере обороны должны стать формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Также она подчеркнула роль ЕС в военной помощи Украине.

Ранее польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил о необходимости получения ядерного оружия и статуса ядерной державы для Польши. По его мнению, после окончания конфликта на Украине произойдет пересмотр международного ядерного баланса сил.