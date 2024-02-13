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12:08, 13 февраля 2024Мир

В Евросоюзе предложили создать общее ядерное оружие

Зампред Европарламента Барлей предложила создать программу ядерных вооружений ЕС

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Европейский союз (ЕС) может создать собственную программу ядерных вооружений. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel.

Барлей прокомментировала недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО. Она подчеркнула, что в настоящий момент за ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО, а в интересах США выполнять обязательства в этой сфере в рамках альянса.

«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение [в ЕС] на пути к созданию общеевропейской армии», — заявила зампред ЕП. Она отметила, что процесс создания единой европейской армии займет время, но идею необходимо реализовать как можно скорее.

Политик добавила, что главными задачами для ЕС в сфере обороны должны стать формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Также она подчеркнула роль ЕС в военной помощи Украине.

Ранее польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил о необходимости получения ядерного оружия и статуса ядерной державы для Польши. По его мнению, после окончания конфликта на Украине произойдет пересмотр международного ядерного баланса сил.

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      Юрий Леонов
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