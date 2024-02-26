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00:21, 26 февраля 2024Мир

В ФРГ захотели признать «Альтернативу для Германии» экстремистской

SZ: «Альтернативу для Германии» могут признать экстремистской партией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (BfV) рассматривает возможность признать правую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») экстремисткой, сообщает Süddeutsche Zeitung (SZ).

Уточняется, что решение будет принято «после марта». По данным издания, фракции могут присвоить классификацию «безопасная экстремистская инициатива», что позволит ужесточить контроль за ее членами. Как отмечается в материале, деятельность партии хотели проверить еще в 2019 году, а два года спустя ее сочли «вызывающей подозрения».

В январе начались массовые протесты против «Альтернативы для Германии» («АдГ»). Ранее 200 тысяч человек приняли участие в демонстрациях. Протесты прошли в Берлине, Майнце, Дрездене и Ганновере.

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      Марина Совина
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