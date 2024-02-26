В Германии заявили о росте российской экономики на фоне санкций и СВО

Allianz: экономика России растет, несмотря на санкции и конфликт на Украине

В Германии заявили, что российская экономика продолжает расти, несмотря на введение санкций и продолжающийся конфликт на Украине. Соответствующий аналитический отчет опубликовала финансовая компания Allianz.

«Мы прогнозируем рост [российской экономики] на 2,5 процента в 2024 году», — отмечается в тексте доклада.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году оказался «выше, чем ожидалось». По данным отчета, он увеличился на 3,6 процента.

Издание Newsweek подчеркивает, что «экономические прогнозы указывают на стабилизацию российской экономики» как минимум в краткосрочной перспективе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что экономика России оказалась устойчивой к введенным со стороны Запада санкциям.