В США признали устойчивость экономики России к санкциям

Салливан: экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

Российская экономика остается устойчивой, несмотря на введенные против страны санкции, признал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с Fox News.

«Российская экономика с точки зрения ее военной машины была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», — прокомментировал он сообщения о том, что экономика России опередит по темпам роста экономику США и Европы по итогам 2023 года, увеличившись на 3,6 процента.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками намерен продолжить «кропотливую работу» по введению новых антироссийских санкций, чтобы сократить возможности страны.

Ранее газета The New York Times признала, что попытки Соединенных Штатов причинить России экономическую боль и добиться ее изоляции привели к провалу.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны стала первой среди европейских государств и пятой в мире.

