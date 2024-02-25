Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 25 февраля 2024Мир

В США признали устойчивость экономики России к санкциям

Салливан: экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская экономика остается устойчивой, несмотря на введенные против страны санкции, признал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с Fox News.

«Российская экономика с точки зрения ее военной машины была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы», — прокомментировал он сообщения о том, что экономика России опередит по темпам роста экономику США и Европы по итогам 2023 года, увеличившись на 3,6 процента.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками намерен продолжить «кропотливую работу» по введению новых антироссийских санкций, чтобы сократить возможности страны.

Ранее газета The New York Times признала, что попытки Соединенных Штатов причинить России экономическую боль и добиться ее изоляции привели к провалу.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны стала первой среди европейских государств и пятой в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский оценил потери украинских войск с начала СВО

      В США оценили возможность военной победы Украины

      В США признали устойчивость экономики России к санкциям

      Зеленский заявил о получении Россией планов контрнаступления до начала операции

      Захарова заявила о лжи Зеленского про потери ВСУ

      Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки ВСУ над Черным морем

      В США заявили о намерениях продолжить вводить санкции против России

      В России отреагировали на анонсирование новых атак ВСУ на Крымский мост

      СКА уступил московскому «Динамо» победу в регулярном чемпионате КХЛ

      Полицейские вручили участнице акции портрет Берии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше