В Госдуме назвали правильным сокращение часов одного предмета в школах

Депутат Смолин назвал правильным сокращение часов обществознания в школах

Решение о сокращении часов обществознания в школах является правильным. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Я считаю, что смысла вести обществознание с шестого класса нет. Не вижу смысла в восьмом классе преподавать детям, например, социальную стратификацию современного общества, а потом еще раз в старшей школе. С моей точки зрения, перераспределение часов в пользу истории — это решение в принципе правильное», — пояснил он.

По мнению депутата, учащиеся должны знать конкретный материал, а не идеологические схемы. При этом он призвал думать о том, чтобы дети и учителя не пострадали.

Также он порассуждал о проведении Основного государственного экзамена по обществознанию. По мнению парламентария, подобный экзамен проводить не следует, однако решения на эту тему должны быть системными.

Ранее стало известно, что блок вопросов по курсам «Демократия», «Гражданское общество и государство» и нескольким другим блокам убрали из демонстрационного теста единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. По данным издания, кроме перечисленных тем, из демонстрационного теста пропали такие блоки как «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».