Из демонстрационного ЕГЭ по обществознанию убрали курс «Демократия»

«Ведомости»: из демонстрационного ЕГЭ по обществознанию убрали блок «Демократия»

Блок вопросов по курсам «Демократия», «Гражданское общество и государство» и нескольким другим блокам убрали из демонстрационного теста единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, кроме перечисленных тем, из демонстрационного теста пропали такие блоки как «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».

Уточняется, что изменения коснутся и самого экзамена — это связано с тем, что в школах сократят курс обществознания и за счет высвободившихся часов увеличат курс истории. Если раньше в период с шестого по девятый классы обществознанию было посвящено 136 часов, то по новым нормам на предмет будет отводиться 34 часа, и вести предмет будут только в девятом классе.

При этом некоторые эксперты сообщают, что полностью перечисленные темы из ЕГЭ не пропадут, а будут перенесены в другие темы.

Ранее стало известно, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена по физике, математике и другим естественным наукам.