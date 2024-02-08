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22:53, 8 февраля 2024Россия

В России рассказали о проработке изменений сдачи ЕГЭ

Голикова: в России прорабатывают подходы по изменению сдачи ЕГЭ по математике
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в РФ прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала Голикова, эти дисциплины «являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда». По ее словам, сейчас эти направления «в очень серьезной проработке» и пока обсуждаются с экспертами.

В декабре Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год. Согласно документам, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период экзамена назначен на 23 мая — 1 июля, а дополнительный период — на 4 — 23 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал призывы отменить ЕГЭ. Он назвал экзамен объективным. По его словам, сейчас больше нет утечек.

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      Марина Совина
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