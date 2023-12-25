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04:43, 25 декабря 2023Россия

В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек

Фото: Unsplash

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал призывы отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Музаев ответил на призыв отменить ЕГЭ и назвал экзамен объективным. По его словам, сейчас больше нет утечек.

«По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — отметил он.

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Глава ведомства подчеркнул, что призывы отменить экзамен звучат с момента его введения. Однако начиная с 2013-2014 года не было зафиксировано ни одной утечки, а контроль за проведением экзамена только усиливается. Музаев добавил, что большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативу ему, а только высказывают« голословные утверждения, вот просто ЕГЭ плохо».

Ранее Музаев высказался о смене формата ЕГЭ. По его словам, переводить экзамен в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет не планируется.

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      Марина Совина
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