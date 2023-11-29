В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: еще 5-10 лет ЕГЭ не будут переводить в онлайн-формат

Переводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет не планируется. Так о возможной смене формата ЕГЭ высказался глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам Музаева, в более отдаленной перспективе смена формата возможна.

«Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем», — сообщил чиновник.

Ранее Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых категорий выпускников.