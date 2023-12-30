Рособрнадзор утвердил период проведения ЕГЭ в 2024 году

Рособрнадзор: в 2024 году ЕГЭ будут сдавать с 23 мая по 23 сентября

Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документам, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период экзамена — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Основной период старутет 23 мая с экзамена по географии, литературе и химии. Также выпускники будут сдавать 28 мая — русский язык, 31 мая — математику, 4 июня — обществознание, 7 и 8 июня — информатику, 10 июня — историю и физику, 13 июня — биологию и письменный экзамен по иностранному языку, 17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку. Кроме того, резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также будет иметь три периода: досрочный — с 23 апреля по 18 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал призывы отменить ЕГЭ. Он назвал экзамен объективным. По его словам, сейчас больше нет утечек.